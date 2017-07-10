الأمير عبد العزيز بن فهد يستقبل المهنئين بتعينه نائباً لأمير الجوف - صحيفة صدى الالكترونية

الأمير عبد العزيز بن فهد يستقبل المهنئين بتعينه نائباً لأمير الجوف
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف، بصالة الاستقبال الكبرى بقصر سمو أمير المنطقة مساء اليوم الإثنين، جموعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لأمير منطقة الجوف .
وقد رحب سموه بالمهنيئين معرباً عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة، داعياً الله أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر والجميع لما فيه خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.
حضر اللقاء وكلاء الإمارة وأصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة، والمسؤولين من مدنيين وعسكريين .
علي الجهني[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 8 ساعات
ونعم
أسد ابن أسد
سبع الليل[ عدد التعليقات: 890 ] نشر منذ 6 ساعات
مشالله والله يوفقه في خدمه دينه ووطنه ومليكه هذا الشبل من ذاك الاسد ابوه الفريق الركن/الامير فهد بن تركي بن عبدالعزيزال سعود قايد القوات البريه الملكيه السعوديه حفظه الله ونصر الله قوتنا المرابطه المجاهده البطله.