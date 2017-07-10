 بالفيديو.. إعلامي مصري: تميم تحت الإقامة الجبرية ومن يظهر شبيهه - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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بالفيديو.. إعلامي مصري: تميم تحت الإقامة الجبرية ومن يظهر شبيهه

بالفيديو.. إعلامي مصري: تميم تحت الإقامة الجبرية ومن يظهر شبيهه
القاهرة(صدى):

أكد الإعلامي المصري أحمد موسى مقدم برنامج “ على مسؤوليتي ” المذاع على فضائية صدى البلد المصرية،إن أمير قطر تميم بن حمد فرضت عليه الإقامة الجبرية ولا يستطيع الخروج.

وأضاف موسى إن شبيه “ تميم ” هو الذي يتجول في المراكز التجارية وسط الناس.

و يشتهر موسى بقربه من الأجهزة الأمنية و صناع القرار في الدوائر الحكومية المصرية، وخرج بالكثير من التسريبات التي احدثت جدلاً كبيراً في مصر.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 8 ساعات

بلاش بكش ,,

[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 8 ساعات

بلاش اكاذيب يا اعلام مصر… تلرسون سيزور غدا الدوحة وسيقابل الشيخ تميم — طبعا في زنزانته….. هههههه.

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