بالفيديو.. إعلامي مصري: تميم تحت الإقامة الجبرية ومن يظهر شبيهه - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أكد الإعلامي المصري أحمد موسى مقدم برنامج “ على مسؤوليتي ” المذاع على فضائية صدى البلد المصرية،إن أمير قطر تميم بن حمد فرضت عليه الإقامة الجبرية ولا يستطيع الخروج.

وأضاف موسى إن شبيه “ تميم ” هو الذي يتجول في المراكز التجارية وسط الناس.

و يشتهر موسى بقربه من الأجهزة الأمنية و صناع القرار في الدوائر الحكومية المصرية، وخرج بالكثير من التسريبات التي احدثت جدلاً كبيراً في مصر.