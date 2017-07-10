بالفيديو.. إعلامي مصري: تميم تحت الإقامة الجبرية ومن يظهر شبيهه - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. إعلامي مصري: تميم تحت الإقامة الجبرية ومن يظهر شبيهه
أكد الإعلامي المصري أحمد موسى مقدم برنامج “ على مسؤوليتي ” المذاع على فضائية صدى البلد المصرية،إن أمير قطر تميم بن حمد فرضت عليه الإقامة الجبرية ولا يستطيع الخروج.
وأضاف موسى إن شبيه “ تميم ” هو الذي يتجول في المراكز التجارية وسط الناس.
و يشتهر موسى بقربه من الأجهزة الأمنية و صناع القرار في الدوائر الحكومية المصرية، وخرج بالكثير من التسريبات التي احدثت جدلاً كبيراً في مصر.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 8 ساعات
بلاش بكش ,,
abdul[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 8 ساعات
بلاش اكاذيب يا اعلام مصر… تلرسون سيزور غدا الدوحة وسيقابل الشيخ تميم — طبعا في زنزانته….. هههههه.