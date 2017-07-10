شباب يخترقون قناة العالم ويفضحون علاقة إيران مع الجزيرة القطرية - صحيفة صدى الالكترونية

شباب يخترقون قناة العالم ويفضحون علاقة إيران مع الجزيرة القطرية
اخترقت مجموعة من الشباب قناة العالم الإيرانية، وكشفت عن التوافق الإعلامي بين قناة الجزيرة القطرية والعالم.
ونشر الحساب الذي يحمل اسم “ درع المملكة ” ، صورة من تعميم أرسلته قناة العالم للعاملين به جاء فيه أن يكون مصدر نشر معلوماتهم الجزيرة فقط ، والمصادر الإيرانية، كما حذرت القناة من التعامل مع الأخبار التي تثبت إرهاب قطر في محاولة منهم لتضليل الرأي العام، واختلاق الأكاذيب.
وكتبت المجموعة: ” الاختراق إهداء إلى جنودنا البواسل على ثغور الوطن الله ينصركم ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 56 دقيقة
خير ماسويتوا ياابطال ,, بارك اله فيكم وفي جهودكم ,,