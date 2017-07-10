شباب يخترقون قناة العالم ويفضحون علاقة إيران مع الجزيرة القطرية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

اخترقت مجموعة من الشباب قناة العالم الإيرانية، وكشفت عن التوافق الإعلامي بين قناة الجزيرة القطرية والعالم.

ونشر الحساب الذي يحمل اسم “ درع المملكة ” ، صورة من تعميم أرسلته قناة العالم للعاملين به جاء فيه أن يكون مصدر نشر معلوماتهم الجزيرة فقط ، والمصادر الإيرانية، كما حذرت القناة من التعامل مع الأخبار التي تثبت إرهاب قطر في محاولة منهم لتضليل الرأي العام، واختلاق الأكاذيب.

وكتبت المجموعة: ” الاختراق إهداء إلى جنودنا البواسل على ثغور الوطن الله ينصركم ” .