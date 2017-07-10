بلدية الشوقية تغلق مسالخ عشوائية - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

تلقت بلدية الشوقيه الفرعيه بمكة المكرمة بلاغاً من قبل ادارة المسالخ عن وجود ذبائح وأغنام مذبوحه بطرق عشوائية داخل حظائر مخالفة ، وعلى الفور قامت البلدية بتشكيل فريق بمشاركة المراقبين : معتز الغامدي ونايف المالكي واحمد عقيل ، وتمت مداهمة الحظائر المخالفة بمشاركة ادارة المسالخ.

وأوضح المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقيه الفرعيه بأن البلدية حريصة على ازالة هذه المخالفات التي تشكل خطرا على الاصحاح البيئي والصحة العامة وتشوه المظهر العام.

وقد أسفرت عملية المداهمة عن مصادرة عدد من الذيائح غير الصالحة وفي ظروف سيئة وغير صحية وفق ما أكده المراقبين ، اضافة الى حجز عدد من الاغنام التي لم يتم ذبحها وعددها 25 راس ، وتم تسليمها لادارة مراقبة الماشية لإكمال الجراءات النظامية حيال المخالفين .

وأكد عراقي بأن البلديه لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات قد تسبب ضررا على الصحة العامة ، وذلك بهدف المحافظه على الاصحاح البيئي ، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على صحة المستهلكين .