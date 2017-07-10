 رسالة الامير نواف بن سعد لياسر القحطاني بعد تجديد عقده - صحيفة صدى الالكترونية

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رسالة الامير نواف بن سعد لياسر القحطاني بعد تجديد عقده




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1985 ] نشر منذ 5 ساعات

شخص عاقل مع شخص عاقل
الله يديم الحكمة والعقل بالهلال
👍🏻👍🏻

[ عدد التعليقات: 4692 ] نشر منذ 2 ساعتين

اجمل ما في نادي الهلال انه يعيش كا الاسرة الواحدة الجميع اخوان وهدفهم الاول خدمة هذا الكيان الملكي الذي ياسر القلوب والعقول

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