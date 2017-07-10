رسالة الامير نواف بن سعد لياسر القحطاني بعد تجديد عقده - صحيفة صدى الالكترونية

الثلاثاء 11
يوليو
شخص عاقل مع شخص عاقل
الله يديم الحكمة والعقل بالهلال
👍🏻👍🏻
اجمل ما في نادي الهلال انه يعيش كا الاسرة الواحدة الجميع اخوان وهدفهم الاول خدمة هذا الكيان الملكي الذي ياسر القلوب والعقول
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ساحر الكلمة[ عدد التعليقات: 1985 ] نشر منذ 5 ساعات
شخص عاقل مع شخص عاقل
الله يديم الحكمة والعقل بالهلال
👍🏻👍🏻
الواقع[ عدد التعليقات: 4692 ] نشر منذ 2 ساعتين
اجمل ما في نادي الهلال انه يعيش كا الاسرة الواحدة الجميع اخوان وهدفهم الاول خدمة هذا الكيان الملكي الذي ياسر القلوب والعقول