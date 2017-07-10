دول المقاطعة الأربع تصدر بيانا مشتركا بشأن وثائق سي إن إن - صحيفة صدى الالكترونية

دول المقاطعة الأربع تصدر بيانا مشتركا بشأن وثائق سي إن إن
أصدرت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، بياناً مشتركاً فيما يلي نصه :
تؤكد الدول الأربع أن الوثائق التي نشرتها شبكة سي إن إن العالمية وشملت اتفاق الرياض ( 2013 ) وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي (2014) تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عن تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به.
وتشدد الدول الأربع أن المطالب الثلاثة عشر التي قدمت للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة وأن المطالب بالأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي، و أنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 8 ساعات
قطر وحكامها ماهم جايبتها لبر الأمان ..
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3678 ] نشر منذ 8 ساعات
نتمنى تخلص هذي التوترات والمشاكل ونتمنى من القيادة القطرية انها تكون حكيمة وتتراجع عن دعم الاٍرهاب وتعود للصف الخليجي العربي
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 3 ساعات
بعد عرض اتفاق الرياض اصبحت الــ 13 بندا واضحة المعالم للعالم اجمع
من انتقد البنود الأخيرة ووصفها بالا معقولة ومتعسفة تراجع عن حكمه
لا اطماع ولا فرض رأي او ندخل للشؤن الداخلية لقطر من قبل دول المقاطعة او ما يطلق عليها النظام القطري دول الحصار
نعم اجادت دول المقاطعة بحصار النظام القطري بالحجج الدامغة واوضحت انغماسه بالمستنقع الإيراني
وعرف العالم اجمع توجهات تركيا وما تريده من قاعدتها العسكرية بقطر ……
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11245 ] نشر منذ 2 ساعتين
الاميران السابقان هما من وضع قطر وتميم في هذا الموقف الصعب وتميم غير قادر على مواجهتهما