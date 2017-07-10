وظائف للرجال بمجموعة الزامل بالدمام والخبر - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة مجموعة الزامل القابضة وظائف شاغرة للرجال، بعدد من التخصصات، لحمَلة درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير،للعمل بفروع الشركة في كلٍّ من الدمام والخبر.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مسؤول أنظمة تكنولوجيا المعلومات والشبكات (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، تكنولوجيا المعلومات، نظم المعلومات الإدارية، أو هندسة الكمبيوتر)، مع وجود خبرة سابقة.

2- أخصائي الاستحواذ والتقدير (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال، علم النفس الصناعي)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير، مع وجود خبرة سابقة.

وأتاحت الشركة، التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 10 أكتوبر 2017م.

للتقديم ومعرفة المزيد من التفاصيل؛ اضغط هنـــــــا.