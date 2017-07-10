أمير الحدود الشمالية يكرم الفائزين بمسابقة " شهداء الواجب " فى عرعر - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، مساء اليوم الإثنين، حفل تكريم الفائزين في مسابقة ” شهداء الواجب ” الذي نظمه النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية.

وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة نادي الحدود الشمالية الأدبي ماجد بن صلال المطلق، كلمة رحب فيها بسمو أمير الحدود الشمالية والحضور، مبيناً أن النادي قد أطلق المسابقة الشعر الثالثة ” شهداء الواجب ” للشعر العربي الفصيح استشعارًا من النادي بأهمية تكريم شهداء الوطن وتخليد بطولاتهم وتضحياتهم.

وفي نهاية الحفل كرّم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية الفائزين .