 أحذر.. أخطاء يرتكبها أصحاب الهواتف الذكية خلال الشحن - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 11

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. مال واعمال
  3. أحذر.. أخطاء يرتكبها أصحاب الهواتف الذكية خلال الشحن

أحذر.. أخطاء يرتكبها أصحاب الهواتف الذكية خلال الشحن

أحذر.. أخطاء يرتكبها أصحاب الهواتف الذكية خلال الشحن
حمود العنزي(صدى):

وذكر موقع ” بيزنيس إنسايدر ” بعض الأخطاء التي يرتكبها أصحاب الهواتف الذكية خلال شحن أجهزتهم، وفي المقابل قدم بعض النصائح العملية من أجل ” عملية شحن ناجحة ” :

1- لا تبق الهاتف موصولا بالشاحن عندما تمتلئ بطاريته بنسبة 100 في المئة، فترك الهاتف موصولا بالشاحن يضر بعمر وكفاءة البطارية على المدى الطويل.

2- حاول عدم شحنه بالكامل (100 في المئة): ذكرت بعض الدراسات أن بطارية ليثيوم-أيون لا تحتاج أن تكونة مشحونة بالكامل، لأن الجهد العالي يضغط على البطارية ويؤثر على عمرها.

3- اشحن هاتفك كلما كان بإمكانك شحنه: تقول دراسات إن شحن هاتفك خلال مرات عديدة في اليوم يفيد أكثر البطارية، عكس الأشخاص الذين لا يشحنون هواتفهم إلا بعد نفاذ البطارية أو بلوغها 10 في المئة.

4- أبقِ هاتفك باردا: بطاريات الهواتف الذكية حساسة جدا للحرارة، وهو الأمر الذي أكدته شركة أبل الأميركية، حين قالت إنه يجب إبعاد الهاتف عن الحرارة خلال شحنه، ” وفي حال لاحظت أن جهازك يسخن أثناء شحنه، انزع الشاحن في الحال ” .

 


الوسوم:, , , ,

8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 8 ساعات

💔
بطاريتي قامت تخؤرهاا هالايام .. مع انها ممتازةة بطاريات الجالكسي ❤

[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 8 ساعات

خير ان شاء الله ,,,

,,, لما اغير النوكيا سأتبع النصايح ,,,

[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 8 ساعات

انا ملاحظ ان بلفعل بطارية جوالي كل ثلاث ايام لابد اشحنه

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 ساعات

الآيفوووون يهبل استخدامه ..
بس بطاريته تطفش..

انا تحولت لجالكسي واحسني مرتاح ولكن قليل خدماته مثل الآيفون.

[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 7 ساعات

اسومه بطاريتك ممتازه جدا

[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 7 ساعات

يب ي حمودي ..
بطارية ال s7 ممتازةة .. ولكن اشحنه فل .. شؤي وينقص ع طول مع اني
م اكون مستخدمته كثير 🙊☻

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 6 ساعات

افضل جوال الميت 9 خورافي لدرجة انكسر جوالي الاول ميت 9 ورجعت شريت واحد نفسه مع احترامي لباقي الاجهزه انا استخدمت اكثر من جهاز.. كلها ماهي نفس مواصفات الميت 9.

[ عدد التعليقات: 3678 ] نشر منذ 5 ساعات

جهازي أيفون وانا اشوف ان شاحن السيارة يعدم البطارية لو شركة أبل تنزل شاحن للسيارة او شاحن متنقل افضل ويكون مع الجهاز نفس الشاحن العادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *