أحذر.. أخطاء يرتكبها أصحاب الهواتف الذكية خلال الشحن - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

وذكر موقع ” بيزنيس إنسايدر ” بعض الأخطاء التي يرتكبها أصحاب الهواتف الذكية خلال شحن أجهزتهم، وفي المقابل قدم بعض النصائح العملية من أجل ” عملية شحن ناجحة ” :

1- لا تبق الهاتف موصولا بالشاحن عندما تمتلئ بطاريته بنسبة 100 في المئة، فترك الهاتف موصولا بالشاحن يضر بعمر وكفاءة البطارية على المدى الطويل.

2- حاول عدم شحنه بالكامل (100 في المئة): ذكرت بعض الدراسات أن بطارية ليثيوم-أيون لا تحتاج أن تكونة مشحونة بالكامل، لأن الجهد العالي يضغط على البطارية ويؤثر على عمرها.

3- اشحن هاتفك كلما كان بإمكانك شحنه: تقول دراسات إن شحن هاتفك خلال مرات عديدة في اليوم يفيد أكثر البطارية، عكس الأشخاص الذين لا يشحنون هواتفهم إلا بعد نفاذ البطارية أو بلوغها 10 في المئة.

4- أبقِ هاتفك باردا: بطاريات الهواتف الذكية حساسة جدا للحرارة، وهو الأمر الذي أكدته شركة أبل الأميركية، حين قالت إنه يجب إبعاد الهاتف عن الحرارة خلال شحنه، ” وفي حال لاحظت أن جهازك يسخن أثناء شحنه، انزع الشاحن في الحال ” .