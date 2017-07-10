أحذر.. أخطاء يرتكبها أصحاب الهواتف الذكية خلال الشحن - صحيفة صدى الالكترونية

أحذر.. أخطاء يرتكبها أصحاب الهواتف الذكية خلال الشحن
وذكر موقع ” بيزنيس إنسايدر ” بعض الأخطاء التي يرتكبها أصحاب الهواتف الذكية خلال شحن أجهزتهم، وفي المقابل قدم بعض النصائح العملية من أجل ” عملية شحن ناجحة ” :
1- لا تبق الهاتف موصولا بالشاحن عندما تمتلئ بطاريته بنسبة 100 في المئة، فترك الهاتف موصولا بالشاحن يضر بعمر وكفاءة البطارية على المدى الطويل.
2- حاول عدم شحنه بالكامل (100 في المئة): ذكرت بعض الدراسات أن بطارية ليثيوم-أيون لا تحتاج أن تكونة مشحونة بالكامل، لأن الجهد العالي يضغط على البطارية ويؤثر على عمرها.
3- اشحن هاتفك كلما كان بإمكانك شحنه: تقول دراسات إن شحن هاتفك خلال مرات عديدة في اليوم يفيد أكثر البطارية، عكس الأشخاص الذين لا يشحنون هواتفهم إلا بعد نفاذ البطارية أو بلوغها 10 في المئة.
4- أبقِ هاتفك باردا: بطاريات الهواتف الذكية حساسة جدا للحرارة، وهو الأمر الذي أكدته شركة أبل الأميركية، حين قالت إنه يجب إبعاد الهاتف عن الحرارة خلال شحنه، ” وفي حال لاحظت أن جهازك يسخن أثناء شحنه، انزع الشاحن في الحال ” .
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 8 ساعات
💔
بطاريتي قامت تخؤرهاا هالايام .. مع انها ممتازةة بطاريات الجالكسي ❤
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 8 ساعات
خير ان شاء الله ,,,
,,, لما اغير النوكيا سأتبع النصايح ,,,
شايب و مخربها[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 8 ساعات
انا ملاحظ ان بلفعل بطارية جوالي كل ثلاث ايام لابد اشحنه
عالمي يحتويك[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 ساعات
الآيفوووون يهبل استخدامه ..
بس بطاريته تطفش..
انا تحولت لجالكسي واحسني مرتاح ولكن قليل خدماته مثل الآيفون.
حمودي[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 7 ساعات
اسومه بطاريتك ممتازه جدا
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 7 ساعات
يب ي حمودي ..
بطارية ال s7 ممتازةة .. ولكن اشحنه فل .. شؤي وينقص ع طول مع اني
م اكون مستخدمته كثير 🙊☻
ابراهيم عسيري ابو طارق[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 6 ساعات
افضل جوال الميت 9 خورافي لدرجة انكسر جوالي الاول ميت 9 ورجعت شريت واحد نفسه مع احترامي لباقي الاجهزه انا استخدمت اكثر من جهاز.. كلها ماهي نفس مواصفات الميت 9.
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3678 ] نشر منذ 5 ساعات
جهازي أيفون وانا اشوف ان شاحن السيارة يعدم البطارية لو شركة أبل تنزل شاحن للسيارة او شاحن متنقل افضل ويكون مع الجهاز نفس الشاحن العادي