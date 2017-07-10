الحضري: تحدٍ جديد أخوضه مع نادي التعاون - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أبدى عصام الحضري حارس مرمى فريق التعاون السعودي، امتنانه لإدارة فريقه الجديد، وعلى رأسهم الشيخ تركي آل الشيخ الرئيس الفخري للنادي، والمجلس التنفيذي، على ثقتهم به، وكذلك لجماهير التعاون على الاستقبال الرائع الذي حظي به لدى وصوله إلى القصيم معقل النادي.

ووقع التعاون عقدًا لمدة عام واحد، مع الحارس المصري الأسطوري، البالغ من العمر 44 عامًا، مع إمكانية التجديد لموسم آخر، ليصبح أول حارس أجنبي في تاريخ دوري المحترفين السعودي.

وقال الحضري – خلال مؤتمر صحفي أقامه النادي اليوم الاثنين – ” أحب التحديات، واليوم مع التعاون لدى تحدٍ جديد، سأسعى بكل قوّة لكسب هذا التحدّي مع نفسي قبل أي شيء، ومن أجل خدمة من وثق في إمكانات عصام الحضري.. الجمهور عامل مؤثر مع أي فريق، والتعاون يمتلك شعبية كبيرة، وأتمنى منه التواجد بكثافة ” .

وتابع قائلا ” منذ مجيئي، أشاهد حضورًا في التدريبات رغم حرارة الأجواء، ونقدّر لهم ذلك، ونعدهم أنا وزملائي بتقديم كل ما نملك لإسعادهم ” .