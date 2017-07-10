⁠⁠⁠⁠⁠" الغذاء والدواء " تتخذ جميع الاجراءات اللازمة بشأن الفراولة المصنعة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة بشأن الفراولة المصنعة ” المجمدة ” .

وأشارت الهيئة في بيان على موقعها الالكتروني www.sfda.gov.sa، أن الهيئة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة من خلال متابعتها المستمرة لمستويات متبقيات المبيدات، حيث يقوم مفتشو الهيئة المتواجدون في المنافذ الحدودية قبل الإذن بفسح الإرساليات المحالة إليهم من قبل الجمارك بتدقيق الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية، والتأكد من اكتمالها (المراجعة المستندية) ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات (التأكد من هوية المنتج)، والشخوص إلى حاويات الإرسالية لضمان سلامة الحاويات ومناسبة درجة الحرارة للمنتج.

كما يتم إجراء بعض الفحوصات للكشف عن متبقيات المبيدات للعينات للتأكد من مطابقتها للحدود المسموح بها وفقاً للتشريعات المعتمدة، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، وإحالة عينات ممثلة للأصناف إلى المختبر لإجراء التحاليل المختبرية.

وأشارت الهيئة إلى أنها تتابع من خلال مركز الإنذار السريع ما يمس سلامة المنتجات الغذائية على المستوى العالمي، وتتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وصول أي منتج مخالف لمتطلبات المواصفات المعتمدة، كما أنها في حالات الاستدعاءات على المنتجات الغذائية تتواصل مع الجهات الرقابية في الدول ذات العلاقة لمعرفة جميع التفاصيل التي تساعد في عدم وصول تلك المنتجات إلى الأسواق السعودية.