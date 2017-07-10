الساهر: هنيئًا لكل العراقيين بعودة الموصل إلى حضن العراق - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

عبر الفنان العراقي كاظم الساهر، عن سعادته بتحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي .

ووجه الساهر عبر سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عدة رسائل للعراقيين.

وقال كاظم “ شكرًا لقواتنا المسلحة، شكرًا لجيشنا الباسل، هذا الجيش البطل المعروف بشجاعته على مدى التاريخ ” .

وأضاف “ شكرًا لشهدائنا الأبطال الذين ضحوا بدمائهم، ورووا بها أزهار الوطن الغالي، الرحمة لأرواحكم ولكم الذكرى الطيبة دائمًا وأبدًا، شكرًا لكم وأنتم تقدمون للشعب هذه الهدية العزيزة ” .

وتابع “ وأنت يا نينوى يا حبيبتي ومدينتي العزيزة، ويا أبناءها الطيبين من كل الأديان.. قلوب العراقيين جميعهم معكم منذ أن دخلت الموصل في بحر من الدماء لمدة 4 سنوات، ولاقت ما لاقت من العذاب ” .

واختتم تغريداته قائلاً: “ شكرًا لكل العراقيين الذين تعاونوا وتوحدوا على صنع هذا الانتصار الرائع، وألحقوا الهزيمة بقوى الشر والظلام وأعداء الحياة، هنيئًا لكل العراقيين بعودة الموصل الحبيبة إلى حضن العراق العظيم ” .