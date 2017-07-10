تسريبات تكشف سعر " آيفون 8 " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشف المطور والمدون الذي يتتبع منتجات ” آبل ” (AAPL.O) عن كثب “جون بروجر” إن سعر النسخة المنتظرة من الجوال “آيفون 8″ سوف يبدأ من 1200 دولار.

ويعني ذلك أن كل نسخة من ” آيفون 8 ” سوف تكون باهظة التكلفة وسط توقعات بطرح ” آبل ” نسخا من ” آيفون 7 ” و ” آيفون 7 بلس ” بأقل من ألف دولار.

وأوضح ” بروجر ” أنه في حال مواجهة ” آبل ” مشكلات في الإنتاج بسبب ألواح ” OLED ” الحديثة وقارئ بصمات الأصابع، فمن الممكن أن يبدأ سعر ” آيفون 8 ” من 1200 دولار تقريبا للنسخة ذات سعة تخزين 64 جيجابايت أو 1399 دولارا للنسخة ذات سعة التخزين 256 جيجابايت.