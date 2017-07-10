تسريبات تكشف سعر " آيفون 8 " - صحيفة صدى الالكترونية

تسريبات تكشف سعر ” آيفون 8 “
كشف المطور والمدون الذي يتتبع منتجات ” آبل ” (AAPL.O) عن كثب “جون بروجر” إن سعر النسخة المنتظرة من الجوال “آيفون 8″ سوف يبدأ من 1200 دولار.
ويعني ذلك أن كل نسخة من ” آيفون 8 ” سوف تكون باهظة التكلفة وسط توقعات بطرح ” آبل ” نسخا من ” آيفون 7 ” و ” آيفون 7 بلس ” بأقل من ألف دولار.
وأوضح ” بروجر ” أنه في حال مواجهة ” آبل ” مشكلات في الإنتاج بسبب ألواح ” OLED ” الحديثة وقارئ بصمات الأصابع، فمن الممكن أن يبدأ سعر ” آيفون 8 ” من 1200 دولار تقريبا للنسخة ذات سعة تخزين 64 جيجابايت أو 1399 دولارا للنسخة ذات سعة التخزين 256 جيجابايت.
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3678 ] نشر منذ 8 ساعات
يعني كم بالريال السعودي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 8 ساعات
حلو ,,
طربوش[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 7 ساعات
يعني سعره تقريبا 5247 ريال
ابو راكان[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 6 ساعات
حلو والله مو حلو
والله ذا قصد سيارة