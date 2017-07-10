بالصور.. ننشر بنود وثيقة الاتفاق السري بين دول الخليج وقطر عام 2013 - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

كشفت وثائق مسربة نشرتها قناة ” سى أن أن ” الأمريكية بخصوص عدم التزام قطر بـ ” اتفاق الرياض 2013 ” وكذلك الاتفاق التكميلى فى 2014، وإصرارها على دعم الجماعات المسلحة فى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقية.

وأظهرت الوثائق تعهد أمير قطر خطيا بتنفيذ بنود الاتفاقية أمام قادة دول الخليج، ووقف دعم تنظيم الاخوان، وطرد العناصر التابعة له من غير المواطنين من قطر، وعدم إيواء عناصر من دول مجلس التعاون تعكر صفو العلاقات الخليجية، وعدم تقديم الدعم لأي تنظيم في اليمن، يخرب العلاقات الداخلية أو العلاقات مع الدول المحيطة.

كما جاء في بنود الاتفاقية، الالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام الذي تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق المؤسسات التي تدرب مواطنين خليجييين على تخريب دولهم.

وتم الكشف عن وثيقة تلقي الضوء على اتفاق الرياض الذي تم في عهد الملك الراحل عبدالله بن العزيز من العام 2014.

وجاءت هذه الوثيقة في الوقت الذي كانت الدول الخليجية تمر بأزمة خليجية نتج عنها سحب سفراء المملكة والإمارات والبحرين من الدوحة نتيجة سلوكها المعادي لجاراتها في الخليج، وتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون.