بالصور.. ننشر بنود وثيقة الاتفاق السري بين دول الخليج وقطر عام 2013 - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. ننشر بنود وثيقة الاتفاق السري بين دول الخليج وقطر عام 2013
كشفت وثائق مسربة نشرتها قناة ” سى أن أن ” الأمريكية بخصوص عدم التزام قطر بـ ” اتفاق الرياض 2013 ” وكذلك الاتفاق التكميلى فى 2014، وإصرارها على دعم الجماعات المسلحة فى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقية.
وأظهرت الوثائق تعهد أمير قطر خطيا بتنفيذ بنود الاتفاقية أمام قادة دول الخليج، ووقف دعم تنظيم الاخوان، وطرد العناصر التابعة له من غير المواطنين من قطر، وعدم إيواء عناصر من دول مجلس التعاون تعكر صفو العلاقات الخليجية، وعدم تقديم الدعم لأي تنظيم في اليمن، يخرب العلاقات الداخلية أو العلاقات مع الدول المحيطة.
كما جاء في بنود الاتفاقية، الالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام الذي تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق المؤسسات التي تدرب مواطنين خليجييين على تخريب دولهم.
وتم الكشف عن وثيقة تلقي الضوء على اتفاق الرياض الذي تم في عهد الملك الراحل عبدالله بن العزيز من العام 2014.
وجاءت هذه الوثيقة في الوقت الذي كانت الدول الخليجية تمر بأزمة خليجية نتج عنها سحب سفراء المملكة والإمارات والبحرين من الدوحة نتيجة سلوكها المعادي لجاراتها في الخليج، وتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 10 ساعات
ومع كل هذا يعاندون ويكابرون ,,,,!!!
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 10 ساعات
الحق يعلو ولا يعلا عليه يا نظام قطر
لامجال للتسويف والخداع والكذب
عودو لرشدكم واتقو الله بمواطنيكم ومقدرات وطنكم
ايران وغيرها لن ينفعوكم وسينقضون عليكم ولا لكم سند بعد الله الا اخوانكم بالدين والدم
اللهم وحد قلوب وكلمة امة محمد صلى الله عليه وسلم
عوص القحطاني[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 9 ساعات
خيانه للمواثيق والعهود حسبنا الله الله يعزك ياوطني مملكه العزم والحزم كل شي موثق لا نخون العهد والمواثيق
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9235 ] نشر منذ 9 ساعات
هم خانوا بعض
كيف مايخونوا بنود واشياء مجرد حبر ع ورق
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9235 ] نشر منذ 9 ساعات
مانقول الا الله يردك ياقطر لحضنك الخليجي مردا جميلا
فكل ماحولك ذئاب تنتهز الفرص للانقضاض عليك