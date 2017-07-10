أسهم أوروبا تغلق مرتفعة بدعم من شركات التعدين والقطاع المالي - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الاثنين مدعومة بالقطاع المالي وقطاع الموارد الأساسية مع استمرار صفقات الاندماج والاستحوذ في حين حفزت مذكرات من شركات وساطة أيضا تحركات بعض الأسهم.

وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4 في المئة عند الإغلاق بالتوازي مع أسهم منطقة اليورو. وعززت المكاسب القوية لأسهم البنوك بقيادة بنك أوف أيرلند المؤشرات القياسية بينما غير مؤشر قطاع الموارد الأساسية الأوروبي اتجاهه ليصعد مع ارتفاع أسعار المعادن.

وخارج نطاق الأسهم القيادية الرئيسية جذب سهم كاريليون البريطانية لخدمات الإنشاءات انتباه المتعاملين إثر تحذير بشأن الأرباح وخروج الرئيس التنفيذي من الشركة لتهوي أسهمها نحو 40 بالمئة في تداولات كثيفة.

وسجل سهم بلفور بيتي لأعمال البنية التحتية أسوأ أداء في أوروبا بتراجعه بما يزيد على ثلاثة في المئة.

وصعد سهم مولر ميرسك للنقل البحري أربعة في المئة مسجلا أعلى مستوياته في 14 شهرا وكان من بين كبار الرابحين على مؤشر ستوكس الأوروبي بعدما رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسهم ميرسك ونظيرتها هاباج.

وارتفع سهم سي.إتش.آر هانسن 1.5 في المئة بعدما رفع بنك جولدمان ساكس تقييمه لسهم الشركة المنتجة للمكونات الغذائية إلى توصية بالشراء.

وفي أنحاء أوروبا ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 الأوروبي 0.3 في المئة ومؤشر كاك 40 الفرنسي 0.4 في المئة بينما تراجع المؤشر داكس الألماني 0.5 في المئة.