⁠⁠⁠⁠⁠الفيصل يمازح وكيل إمارة عسير السابق: الموظفون ملّوا من طول الإجازة - صحيفة صدى الالكترونية

الفيصل يمازح وكيل إمارة عسير السابق: الموظفون ملّوا من طول الإجازة
وثق مقطع فيديو زيارة مستشار خادم الحرمين وأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم (الاثنين)، لوكيل إمارة عسير سابقا محمد بن زيد في المستشفى .
وعبر الأمير خالد الفيصل عن تمنياته بشفاء بن زيد، ومازحه قائلا: الموظفون ملوا من طول الإجازة مؤكدا أنه لم يقابل موظفا إلا وأخبره بملله من طول إجازته.
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 9 ساعات
مؤكدًا أنه لم يقابل موظفًا إلا وأخبره بملله من طول إجازته🤔
[ دوعابة ] طال عمرك ولا لو جينا للحقيقة وبما إني من سكان الرياض 99% من الموظفين ماينعرف لهم
بالضبط مثل جو الرياض إذا أشتغلوا ملوا وإذا طولت الإجازة ملوا😹😂😂
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3678 ] نشر منذ 8 ساعات
الا العسكر ما عندهم اجازة كلها تغطيات عن بعض واذا جاء وقت المرابطة والله ما نعرف شيء اسمه راحة كان الله بعونا وجعله بميزان حسناتنا وما يحرمنا ربي الأجر