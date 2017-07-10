⁠⁠⁠⁠⁠الفيصل يمازح وكيل إمارة عسير السابق: الموظفون ملّوا من طول الإجازة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

وثق مقطع فيديو زيارة مستشار خادم الحرمين وأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم (الاثنين)، لوكيل إمارة عسير سابقا محمد بن زيد في المستشفى .

وعبر الأمير خالد الفيصل عن تمنياته بشفاء بن زيد، ومازحه قائلا: الموظفون ملوا من طول الإجازة مؤكدا أنه لم يقابل موظفا إلا وأخبره بملله من طول إجازته.