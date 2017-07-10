 ⁠⁠⁠⁠⁠الفيصل يمازح وكيل إمارة عسير السابق: الموظفون ملّوا من طول الإجازة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 11

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ⁠⁠⁠⁠⁠الفيصل يمازح وكيل إمارة عسير السابق: الموظفون ملّوا من طول الإجازة

⁠⁠⁠⁠⁠الفيصل يمازح وكيل إمارة عسير السابق: الموظفون ملّوا من طول الإجازة

⁠⁠⁠⁠⁠الفيصل يمازح وكيل إمارة عسير السابق: الموظفون ملّوا من طول الإجازة
محمد بن طحيطح(صدى):

وثق مقطع فيديو زيارة مستشار خادم الحرمين وأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم (الاثنين)، لوكيل إمارة عسير سابقا محمد بن زيد في المستشفى .

وعبر الأمير خالد الفيصل عن تمنياته بشفاء بن زيد، ومازحه قائلا: الموظفون ملوا من طول الإجازة مؤكدا أنه لم يقابل موظفا إلا وأخبره بملله من طول إجازته.

 


الوسوم:, , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 9 ساعات

مؤكدًا أنه لم يقابل موظفًا إلا وأخبره بملله من طول إجازته🤔

[ دوعابة ] طال عمرك ولا لو جينا للحقيقة وبما إني من سكان الرياض 99% من الموظفين ماينعرف لهم

بالضبط مثل جو الرياض إذا أشتغلوا ملوا وإذا طولت الإجازة ملوا😹😂😂

[ عدد التعليقات: 3678 ] نشر منذ 8 ساعات

الا العسكر ما عندهم اجازة كلها تغطيات عن بعض واذا جاء وقت المرابطة والله ما نعرف شيء اسمه راحة كان الله بعونا وجعله بميزان حسناتنا وما يحرمنا ربي الأجر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *