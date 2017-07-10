الهلال يعلن تجديد عقد ياسر القحطاني - صحيفة صدى الالكترونية

الهلال يعلن تجديد عقد ياسر القحطاني
أعلن نادي الهلال رسمياً، تمديد عقد لاعب الفريق الأول ياسر القحطاني، لمدة عام واحد وجاء عبر حساب الهلال على موقع ” تويتر ” أن القحطاني وقع على عقد يمتد لموسم واحد، بحضور الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي.
ويستعد القحطاني للمشاركة في معسكر فريقه بالنمسا، استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الجديد.
الشرقيه[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 10 ساعات
يعني لازم من النادي لدار العجزه ….
Sanad[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 9 ساعات
شي يقهر هذا انتهى
بدون قناع[ عدد التعليقات: 2707 ] نشر منذ 8 ساعات
من حبته عيني ماضامه الدهر
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 6 ساعات
ذا الـ آآآســر عقده ف القلپ❤️آزلي ما يحتاج تجديد ، فديييييت قلبهـه❤️😘