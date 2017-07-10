الهلال يعلن تجديد عقد ياسر القحطاني - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أعلن نادي الهلال رسمياً، تمديد عقد لاعب الفريق الأول ياسر القحطاني، لمدة عام واحد وجاء عبر حساب الهلال على موقع ” تويتر ” أن القحطاني وقع على عقد يمتد لموسم واحد، بحضور الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي.

ويستعد القحطاني للمشاركة في معسكر فريقه بالنمسا، استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الجديد.