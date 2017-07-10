 الهلال يعلن تجديد عقد ياسر القحطاني - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 11

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. الهلال يعلن تجديد عقد ياسر القحطاني

الهلال يعلن تجديد عقد ياسر القحطاني

الهلال يعلن تجديد عقد ياسر القحطاني
الرياض(صدى):

أعلن نادي الهلال رسمياً، تمديد عقد لاعب الفريق الأول ياسر القحطاني، لمدة عام واحد وجاء عبر حساب الهلال على موقع ” تويتر ” أن القحطاني وقع على عقد يمتد لموسم واحد، بحضور الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي.

ويستعد القحطاني للمشاركة في معسكر فريقه بالنمسا، استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الجديد.


الوسوم:,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 10 ساعات

يعني لازم من النادي لدار العجزه ….

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 9 ساعات

شي يقهر هذا انتهى

[ عدد التعليقات: 2707 ] نشر منذ 8 ساعات

من حبته عيني ماضامه الدهر

[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 6 ساعات

ذا الـ آآآســر عقده ف القلپ❤️آزلي ما يحتاج تجديد ، فديييييت قلبهـه❤️😘

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *