طيران الإمارات تؤكد أنها دعمت اقتصاد أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

ابوظبي(صدى):

أعلن “طيران الإمارات” اليوم، انها دعمت أكثر من 104 آلاف فرصة عمل للأميركيين وبلغت مساهمتها في الاقتصاد الأميركي 21.3 مليار دولار.

وتضمنت تلك المساهمة وفقا لتقرير رسمي صدر عن الناقلة، مبلغ 10.5 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، و6.4 مليار دولار في مداخيل العمالة خلال عام 2015، وذلك حسب دراسة أجرتها مجموعة ” كامبل- هيل أفييشن ” الشركة الاستشارية الشهيرة للناقلات الجوية والمطارات وصناعة الطيران.

وهدفت الدراسة، التي أعلنت نتائجها بمناسبة مرور 25 عاماً على توقيع الولايات المتحدة الأميركية أول اتفاقية أجواء مفتوحة، إلى تحديد التأثير الاقتصادي السنوي لطيران الإمارات على الاقتصاد الأميركي.

وتواجه ” طيران الإمارات ” انتقادات حادة وإجراءات مضادة من شركات الطيران الأمريكية وبعض الشركات الأوروبية، التي تتهمها بخرق قواعد المنافسة، وتلقي دعم حكومي، والسيطرة على الأجواء باستغلال اتفاقيات الأجواء المفتوحة، وهو ما تنفيه طيران الإمارات.