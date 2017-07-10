 بالصور.. مقتنيات القيادي الداعشي الهارب أبو حفصة السعودي - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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بالصور.. مقتنيات القيادي الداعشي الهارب أبو حفصة السعودي

بالصور.. مقتنيات القيادي الداعشي الهارب أبو حفصة السعودي
بغداد(صدى):

تمكنت القوات العراقية من رصد محاولة هروب عناصر من داعش عبر نهر دجلة وإطلاق النار عليهم.

ونشرت مواقع إعلامية صورا لجثة القيادي بداعش “ عمر جاسم أبو حفصة ” وماكان بحوزته، بعدما قتلته القوات العراقية أثناء محاولته الهرب عبر نهر دجلة.

وعرضت القوات العراقية ماكان بحوزة الإرهابي، وهي صور شخصية وأوراق ثبوتية، إضافة إلى أجهزة اتصال اسلكية وحاسوب محمول وكاميرا وساعة وأجهزة أخرى.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1118 ] نشر منذ 10 ساعات

جهنم وبئس المصير

[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 10 ساعات

اعوذ باالله من حاله وفاله ,,

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 9 ساعات

فتشوا اللابتوب حقه تلقاه مليان أفلام اباحيه مثل الكمبيوترات اللي مسكوها مع اخوياه من قبل.

[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 8 ساعات

الي جهنم الحمراء خالدفيها انشاء الله

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