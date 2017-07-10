بالصور.. مقتنيات القيادي الداعشي الهارب أبو حفصة السعودي - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

تمكنت القوات العراقية من رصد محاولة هروب عناصر من داعش عبر نهر دجلة وإطلاق النار عليهم.

ونشرت مواقع إعلامية صورا لجثة القيادي بداعش “ عمر جاسم أبو حفصة ” وماكان بحوزته، بعدما قتلته القوات العراقية أثناء محاولته الهرب عبر نهر دجلة.

وعرضت القوات العراقية ماكان بحوزة الإرهابي، وهي صور شخصية وأوراق ثبوتية، إضافة إلى أجهزة اتصال اسلكية وحاسوب محمول وكاميرا وساعة وأجهزة أخرى.