بالصور.. مقتنيات القيادي الداعشي الهارب أبو حفصة السعودي - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. مقتنيات القيادي الداعشي الهارب أبو حفصة السعودي
تمكنت القوات العراقية من رصد محاولة هروب عناصر من داعش عبر نهر دجلة وإطلاق النار عليهم.
ونشرت مواقع إعلامية صورا لجثة القيادي بداعش “ عمر جاسم أبو حفصة ” وماكان بحوزته، بعدما قتلته القوات العراقية أثناء محاولته الهرب عبر نهر دجلة.
وعرضت القوات العراقية ماكان بحوزة الإرهابي، وهي صور شخصية وأوراق ثبوتية، إضافة إلى أجهزة اتصال اسلكية وحاسوب محمول وكاميرا وساعة وأجهزة أخرى.
صداوي[ عدد التعليقات: 1118 ] نشر منذ 10 ساعات
جهنم وبئس المصير
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 10 ساعات
اعوذ باالله من حاله وفاله ,,
عبدالله[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 9 ساعات
فتشوا اللابتوب حقه تلقاه مليان أفلام اباحيه مثل الكمبيوترات اللي مسكوها مع اخوياه من قبل.
الابهاوي[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 8 ساعات
الي جهنم الحمراء خالدفيها انشاء الله
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3678 ] نشر منذ 8 ساعات
الى جهنم وبئس المصير