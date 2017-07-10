حريق في 22 بركس يستنفر مدني العاصمة المقدسة ولا إصابات - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

في تمام الساعه السادسة عشر والدقيقة التاسعة عشرة من يوم الاثنين الموافق السادس عشر من شهر شوال وردنا بلاغا مفادة وقوع حادث حريق في مجموعة بركسات بطريق مكة – جدة السريع وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في عدد 9 بركسات تستخدم كسكن للعمال تابع لإحدى شركات المقاولات تمت السيطرة على الحادث واخماده والحيلولة دون امتداد السنه النار لبقية البركسات والمقدر عددها ب 22 بركس دون حدوث أي إصابات في الارواح ولله الحمد صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي أوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.