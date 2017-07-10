بالفيديو.. تعليق " المغامسي " علي تفسير الأحلام - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نفى إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، أن يكون معبرًا للرؤى، مؤكدًا أن تعبير الرؤى علم مستقل بذاته.

وقال المغامسي خلال استضافته في برنامج حديث الدار على قناة المجد، إن هناك أنبياء وعلماء كانوا يقومون بهذا العمل مثل نبي الله يوسف والعالم محمد بن سيرين، إلا أنه لم يحب أن يقوم بهذا العمل.

وأضاف أن تعبير الرؤى لا ينتقص من مكانة العالم ولا يضير العالم أنه لا يجيد تعبير الرؤى.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=oMjFEyk6Y_o