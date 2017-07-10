بالصور.. أبرز مشاركات أثرياء الخليج على انستغرام - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. أبرز مشاركات أثرياء الخليج على انستغرام
قالت صحيفة “ الديلي ميل ” البريطانية في تقرير لها أن الانستغرام يحظى باهتمام من الشباب من ذوي الطبقة “ الغنية ” في الخليج.
وأشارت الصحيفة الى مشاركتهم نوعية معينة من الصور مع المتابعين والأصدقاء على انستغرام .
ونشرت الصحيفة مجموعة كبيرة من اهتمامات تلك الطبقة حيث جاءت البنادق والحيوانات الأليفة الغريبة جدا مثل الشمبانزي والصقور و النمور في مقدمة اهتماماتهم .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 10 ساعات
العقل والستر ، نعمه كبيره من ربنا ,,
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17156 ] نشر منذ 8 ساعات
هوه اسمي مكتوب
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
شوش[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 5 ساعات
تمنيت أن أرى ولو مشاركة واحدة لهؤلاء عن مشروع خيري أنشأه أحدهم أو مختبر أبحاث افتتحه، أو حتى حملة صغيرة لنظافة حي من الأحياء أو مساعدة لفقير أو مدين، ولكن كل ما نراه مع الأسف الشديد هو فسوق وكفر نعمة وكبر وتعالٍ وتبديد. لا بارك الله فيكم!
المــالكي[ عدد التعليقات: 539 ] نشر منذ 3 ساعات
يا ايها الــ :-
لاتدري عن خفائهم فلـ ربما ينفقون في السر لا في العلن ,,
يتجنبون الرياء ويبتغون الأجر.
فلا تجلس تدعي وانت ماعندك ماعند جدتي هههههه