بالصور.. أبرز مشاركات أثرياء الخليج على انستغرام - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قالت صحيفة “ الديلي ميل ” البريطانية في تقرير لها أن الانستغرام يحظى باهتمام من الشباب من ذوي الطبقة “ الغنية ” في الخليج.

وأشارت الصحيفة الى مشاركتهم نوعية معينة من الصور مع المتابعين والأصدقاء على انستغرام .

ونشرت الصحيفة مجموعة كبيرة من اهتمامات تلك الطبقة حيث جاءت البنادق والحيوانات الأليفة الغريبة جدا مثل الشمبانزي والصقور و النمور في مقدمة اهتماماتهم .