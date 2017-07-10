 بالصور.. كوريا الجنوبية تكشف النقاب عن غواصة جديدة - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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بالصور.. كوريا الجنوبية تكشف النقاب عن غواصة جديدة

بالصور.. كوريا الجنوبية تكشف النقاب عن غواصة جديدة
سول(صدى):

كشفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية مؤخرًا، عن الغواصة ” يو جوان صن ” التي اعتبرتها الأقوى في أسطولها البحرري، وهو ما يمثل استعراضا للقوة ضد ” بيونج يانج ” .
تعمل الغواصة الحديثة بمحرك ” الديزل ” ويمكنها البقاء تحت الماء لمدة عشرة أيام ويصل طولها إلى 665 مترا، كما زودت بمعززات دفع مستقلة بالهواء ويمكنها تتبع أكثر من 300 هدف في نفس الوقت تحت المياه.

يأتي ذلك مع استمرار التوترات في شبه الجزيرة الكورية على خلفية إطلاق بيونج يانج صواريخ باليستية عابرة للقارات.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 420 ] نشر منذ 6 ساعات

طولها: 66.5 مترا وليس 665 مترا لأنه لا يوجد غواصة تالطول الوارد

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