أسرار خطيرة عن القنبلة النووية الأمريكية على هيروشيما - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

ألقت صحيفة “ الديلي ميل ” البريطانية الضوء على كتاب “الكتلة الحرجة” الذي يكشف فيه كارتر هيدريك أن القنبلة النووية التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد هيروشيما اليابانية كانت قد سرقت محتوياتها من القوات الألمانية تحت قيادة هتلر ، والذي كان على وشك صنع قنبلة نووية لتجنب الهزيمة السابعة له.

وكشف الكتاب أن «هتلر» كان تحت يده هذا السلاح الفتاك منذ 1944،وأن المخابرات الأمريكية والبريطانية كانت قد تأكدت من نجاح علماء الجيش الألمانى «الرايخ الثالث» فى التوصل لسر «القنبلة النووية»، وإجراء اختبارات ناجحة على أسلحة نووية سرًا فى ألمانيا .

وأوضح الكتاب أن القوات الأمريكية استولت على اليورانيوم المخصب قبل أن يتحول لسلاح نووي في الوقت المناسب ، بعد أن تم القبض على مجموعة كبيرة من الضباط الألمان منهم الجنرال الألماني أولريش كيسلر ، فضلا عن العلماء والمهندسين الألمان الذين كانوا على دراية بالموضوع.