طريقة التقديم على 2000 وظيفة مرشد حافلات - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

استقبل مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج، طلبات الراغبين في العمل به خلال موسم حج هذا العام على وظيفة مرشد، والبالغ عددها أكثر من 2000 وظيفة موسمية.

وأوضح المدير العام لمكتب إرشاد الحافلات بمكة المكرمة والمدينة المنورة، عبدالله بن حسن سندي، أن المكتب بدأ استعداداته لاستقبال موسم الحج ، والتنسيق المستمر مع الجهات الخدمية الأخرى، لتسهيل عملية إرشاد حافلات نقل الحجاج وإيصالهم إلى مساكنهم في أوقات قياسية، مشيرًا إلى أن المكتب حالياً في طور استقبال طلبات المتقدمين على الوظائف الموسمية المتمثلة في الوظائف الإدارية والميدانية ومرشدي الحافلات الناقلة للحجاج لموسم الحج هذا العام 1438هـ.

ودعا سندي جميع الراغبين في الالتحاق بالوظائف الموسمية لهذا العام 1438هـ مراجعة الموقع الإلكتروني لمكتب إرشاد الحافلات والتعرف على الشروط المطلوبة وتسجيل طلب التوظيف.