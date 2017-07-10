⁠⁠⁠⁠⁠شركة عِلم في الرياض تعلن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الوطنية ” عِلم ” – عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال بعدد من التخصصات، لحمَلة درجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات المتعاقدة معها في مدينة الرياض.

ولفتت الشركة، إلى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مستشار أول المنتج: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، مع وجود خبرة سابقة.

2- مساعد مطور الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظام المعلومات الإدارية، أو مجال تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة)، مع وجود خبرة سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يوليو 2017م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط هنـــــــا.