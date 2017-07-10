صورة ولي العهد و وزير الداخلية تحظى بمشاهدة قياسية.. ومغردون: تعكس حيوية الدولة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حظيت صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وإلى جواره وزير الداخلية الجديد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف في مجلس الوزراء اليوم، بنسبة مشاهدة قياسية وتداول واسع على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتفاعل المغردون مع الظهور الأول لوزير الداخلية في مجلس الوزراء الذي تزامن مع الظهور الأول كذلك لولي العهد في منصبه الجديد ،حيث قالوا أنها تعكس الحيوية التي تدب في مفاصل الدولة المهمة.

وكانت جلسة مجلس الوزراء شهدت اليوم أول ظهور لولي العهد ولوزير الداخلية بصفتهما الجديدة، وفي بداية الجلسة رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالأمير محمد بن سلمان والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، متمنياً لهما التوفيق والسداد.