 بالفيديو.. مواطن يعثر على صرصور داخل وجبة بمطعم في ينبع - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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بالفيديو.. مواطن يعثر على صرصور داخل وجبة بمطعم في ينبع

بالفيديو.. مواطن يعثر على صرصور داخل وجبة بمطعم في ينبع
طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لمواطن عثر على صرصور أثناء تناوله وجبة الفطور، بأحد المطاعم المشهورة بمدينة ينبع الصناعية.

وطالب المواطن المتضرر الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الصارمة، ومحاسبة مسئولي المطعم لافتقاده الاشتراطات الصحية.

كما عبر النشطاء عن غضبهم من إدارة المطعم المتهاونة في صحة وسلامة المواطنين.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3678 ] نشر منذ 9 ساعات

بلغ عنهم والمسؤولين ما يقصرون

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