بالفيديو.. مواطن يعثر على صرصور داخل وجبة بمطعم في ينبع - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مواطن يعثر على صرصور داخل وجبة بمطعم في ينبع
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لمواطن عثر على صرصور أثناء تناوله وجبة الفطور، بأحد المطاعم المشهورة بمدينة ينبع الصناعية.
وطالب المواطن المتضرر الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الصارمة، ومحاسبة مسئولي المطعم لافتقاده الاشتراطات الصحية.
كما عبر النشطاء عن غضبهم من إدارة المطعم المتهاونة في صحة وسلامة المواطنين.
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3678 ] نشر منذ 9 ساعات
بلغ عنهم والمسؤولين ما يقصرون
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17156 ] نشر منذ 8 ساعات
واحد محصل نملة فعلبةعصير
والثاني لاقي صرصور فداخل وجبة
اخاف بكرة افتح علبة تونه ويطلع لي ضب
حي بعد😂😂😂😂😂😂😂