فرنسا تعتزم إغلاق 17 مفاعلاً نووياً في 2025 - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

قال وزير البيئة الفرنسي الجديد، إن بلاده قد تقوم بإغلاق ثلث المفاعلات النووية الموجودة على الأراضي الفرنسية، وذلك في إطار سعيها لخفض حجم الكهرباء المنتجة من الطاقة النووية.

وأوضح ” نيكولاس هولوت ” في تصريحات له الإثنين أنه قد يتم إغلاق ما يصل إلى 17 مفاعلاً نووياً بحلول عام 2025، وذلك ضمن خطوة تهدف إلى التماشي مع قانون الطاقة المتجددة الذي وافق عليه البرلمان الفرنسي.

يُذكر أنه في عام 2015 أصدر البرلمان الفرنسي السابق قانوناً يلزم الحكومة بخفض نسبة الكهرباء المولدة من الطاقة النووية من حوالي 75% إلى 50% بحلول عام 2025.