مصر تواصل حظر تصدير الأرز لتأمين احتياجات السوق المحلي - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قالت وزارة التموين المصرية اليوم الاثنين إن مصر ستواصل حظر تصدير إنتاجها المحلي من الأرز خلال الموسم المقبل.

وقال الوزارة في بيان نقلا عن وزير التموين علي المصيلحي ” مجلس الوزراء وافق على استمرار سريان قرار إغلاق باب تصدير الأرز خلال الفترة القادمة لحين تأمين احتياجات السوق المحلي ” .

وفرضت مصر الحظر للمرة الأولى في 2008 ولكنها ترفعه من حين لآخر.