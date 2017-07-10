مصر تواصل حظر تصدير الأرز لتأمين احتياجات السوق المحلي - صحيفة صدى الالكترونية

مصر تواصل حظر تصدير الأرز لتأمين احتياجات السوق المحلي
قالت وزارة التموين المصرية اليوم الاثنين إن مصر ستواصل حظر تصدير إنتاجها المحلي من الأرز خلال الموسم المقبل.
وقال الوزارة في بيان نقلا عن وزير التموين علي المصيلحي ” مجلس الوزراء وافق على استمرار سريان قرار إغلاق باب تصدير الأرز خلال الفترة القادمة لحين تأمين احتياجات السوق المحلي ” .
وفرضت مصر الحظر للمرة الأولى في 2008 ولكنها ترفعه من حين لآخر.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 11 ساعة
الرز اللي يطبخ وإلا الرز الثاني ..؟؟
,, عموماً حنا عندنا الرز الحساوي ، الكيلو منه يغذي افضل من حمولة باخره من الرز المصري ,,