النيابة العامة: الإستعانة بوكيل أو محام حق للمتهم للدفاع عنه في التحقيق - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قالت النيابة العامة أنه يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في التحقيق والمحاكمة حسب المادة الرابعة من لائحة الإجراءات الجزائية.

وأضافت في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على شخص, إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً بعد محاكمة وفقاً للمقتضى الشرعي حسب المادة الثالثة من لائحة الإجراءات الجزائية.