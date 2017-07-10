وظائف شاغرة للرجال بالقطاع الخاص - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض وظائف شاغرة للرجال، لدى شركتي “ مجموعة شركة الجازع – شركة الشايع الدولية للتجارة ” ، لحملة الدرجة الجامعية وشهادات الدبلوم، بعدد من التخصصات.

واوضحت الغرفة ان الوظائف وفق المسميات التالية:

1- مجموعة شركة الجازع: “ سكرتارية، ومهندس مدني صيانة محطات، ومهندس تقنية معلومات، ومساعد صيدلي، ومطور أعمال تجاري، ومطور أعمال للمقاولات، ومعقب ” .

2- شركة الشايع الدولية للتجارة: برنامج (MTV) تدريب منتهٍ بالتوظيف.

و سيتم إجراء المقابلات بمقر مركز التوظيف بالغرفة، وذلك في يوم غد الثلاثاء الموافق 11/ 7/ 2016م، ويوم الخميس الموافق 13/ 7/ 2016م، عند الساعة العاشرة صباحًا.

وللاستفسار يرجى الاتصال عللى الرقم: (920004565) .

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