بالفيديو.. «التعليم» تطلق حملة إلكترونية لمواجهة الحسابات الوهمية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. «التعليم» تطلق حملة إلكترونية لمواجهة الحسابات الوهمية
أطلقت وزارة التعليم اليوم الإثنين، حملة توعوية ضد الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مستهدفة خلالها توعية الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور من المخاطر المترتبة على مثل هذه الحسابات ومتابعتها .
وأوضحت الوزارة خلال حملتها الإلكترونية طرق الحماية من الحسابات الوهمية، والتحذير من أهدافها الرامية إلى تفكيك لحمة الوطن، وبث سموم الفرقة بين أفراد المجتمع تحت وسوم وهاشتاقات وهمية يطلقها مجهولون بأسماء مستعارة وغير معروفة .
وتأتي هذه الحملة امتداداً للدور التوعوي الذي تقوده وزارة التعليم لحماية النشء، وكافة منسوبيها ومنسوباتها ضد مهددات أمن الوطن ومقوماته الاجتماعية والإقتصادية .
#الحسابات_الوهمية تتحطم أمام الوعي العام للمجتمع .. pic.twitter.com/rRb8F6tKcX
— مركز الإنتاج (@p_c_media_sa) July 10, 2017
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