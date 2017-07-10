بالفيديو.. «التعليم» تطلق حملة إلكترونية لمواجهة الحسابات الوهمية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أطلقت وزارة التعليم اليوم الإثنين، حملة توعوية ضد الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مستهدفة خلالها توعية الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور من المخاطر المترتبة على مثل هذه الحسابات ومتابعتها .

وأوضحت الوزارة خلال حملتها الإلكترونية طرق الحماية من الحسابات الوهمية، والتحذير من أهدافها الرامية إلى تفكيك لحمة الوطن، وبث سموم الفرقة بين أفراد المجتمع تحت وسوم وهاشتاقات وهمية يطلقها مجهولون بأسماء مستعارة وغير معروفة .

وتأتي هذه الحملة امتداداً للدور التوعوي الذي تقوده وزارة التعليم لحماية النشء، وكافة منسوبيها ومنسوباتها ضد مهددات أمن الوطن ومقوماته الاجتماعية والإقتصادية .