⁠⁠⁠⁠⁠النصر يبحث عن بديل للبرازيلي برونو - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

رجحت مصادر استبعاد المدافع البرازيلي برونو أوفيني، بسبب التخوف من عدم تقديمه المستوى المأمول، لأنه سيكون مجبراً على البقاء (غصبا عنه) مع العالمي وهو الذي بحث طويلا عن فك عقده معه.

وبدأت إدارة النصر بمشورة المدرب ريكاردو غوميز، مفاوضات مع مدافع برازيلي آخر، بعدما وصلت المفاوضات بينها وبين اللاعب إلى باب مسدود، بعد أن طلبت الإدارة 1.3 مليون دولار من أجل فسخ عقدها معه، ولم يجد اللاعب وسيلة لتسويق عقده أو فك ارتباطه.

يذكر أن اللاعب وقع على شرط جزائي في العقد، يحتم على الطرف الذي يرغب في فسخ العقد دفع كامل قيمة العقد وهو 1.8 مليون دولار.