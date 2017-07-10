وكيل جامعة تبوك للشؤون الأكاديمية يتفقد سير الدراسة بالفصل الصيفي - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

تفقد وكيل جامعة تبوك للشؤون الأكاديمية الدكتور عبد القادر بن عبيد الله الحميري، اليوم الإثنين، سير الدراسة في بعض كليات الجامعة، والتي أتاحت من خلالها الجامعة الدراسة في الفصل الصيفي لهذا العام ، والتقى خلال جولته بعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد الدكتور الحميري، أن إدارة الجامعة حريصة على توفير مناخ تعليمي مناسب وبيئة أكاديمية مميزة للطلاب تسعى من خلالها إلى خلق أجواء علمية وأكاديمية متطورة، والعمل على تهيئة القاعات الدراسية وتجهيز المعامل والمرافق التعليمية الملائمة لتمكين أعضاء هيئة التدريس من أداء عملهم على أكمل وجه، إضافة إلى إتاحة الفرصة للطلاب للاستفادة من الإمكانيات والوسائل المتوفرة لاستكمال دراستهم الصيفية.

وحث الدكتور الحميري عمداء الكليات بذل المزيد من الجهد، وتذليل كافة العقبات والمشكلات التي تواجه الطلبة، كما تحدث مع عدد من الطلاب واستطلع آرائهم حول احتياجاتهم خلال المرحلة القادمة، وشجعهم على بذل كافة جهدهم لتجاوز هذه المرحلة، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.