الفراشات تسقبل زوار مهرجان التسوق بابها في عالمها الخاص - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

يواصل عالم الفراشات في مهرجان أبها للتسوق استقطاب الزوار من مختلف الأعمار ، في معرض عالمي يتعرف خلاله الزائر على كل ما يهمه في حياة الفراشات.

الفراشة تتحدث عن نفسها

ويتضمن عالم الفراشات عدة مشاهد ، تبدأ بالمشهد الأول والذي تتحدث فيه الفراشات عن نفسها ، حيث يتضمن معلومات عن الفراشات ، إذ تضع الفراشات ما مقداره ٢٠٠-٣٠٠ بيضة في المرة الواحدة وتكون زرقاء اللون غالباً،وبعد ان تفقس الفراشة من بيضها تتحول إلى يرقة وهي دودة زاحفة يطيب لها التغذي على بعض أوراق الأشجار وأول ما تلتهمه هو قشرة بيضتها التي كانت فيها ، ثم تبدأ بأكل النبات الأخضر ، ثم تتوقف عن الطعام وتختار لها مكاناً آمناً للتشرنق حول نفسها ، بعد ذلك المرحلة الثالثة والتي تسمى الخادرة ، حيث تقوم اليرقة بصنع شرنقة من الحرير حول جسمها استعداداً لهذه المرحلة ، وهنا تتهيأ الشرنقة لتصبح فراشة بالشكل الذي نعرفه ، وحينما يحين وقت خروج الفراشة ، تنتفخ الشرنقة لتسهل عملية الإنبثاق ، التي قد تستمر لساعات ثم تعيش الفراشة من أسبوع إلى سنة حسب نوعها.

الشرنقات

يتاح للزائر في هذا الجزء أن يشاهد بالعين المجردة الشرنقات في بيئة خصصت لها بشكل مناسب تتوافر فيه الظروف البيئية الملائمة لتكون الشرنقة ، اذ يلزم أن تكون درجة الحرارة من ٢٥-٣٥ درجة مئوية والرطوبة من ٧٠-٨٠ تقاس عبر أجهزة قياس الرطوبة .

كهف الفراشات

في هذا المشهد الثالث يمنع على الزائر لمس الفراشات إطلاقاً ، حيث يضم أكبر فراشة في العالم وهي فراشة تستورد من الفلبين ، وتعيش لمدة ٥ أيام فقط ، ولا تشرب أو تتغذى ، كما أنها لا تبصر ، ويكلف استيرادها من ٢-٣ دولار أمريكي ، ويضم الكهف كذلك فراشات نادرة من ذوات الألوان الزاهية والجميلة ، علما ً ان هذه الحديقة تعد الأولى على مستوى منطقة عسير والثانية على مستوى المملكة ، كما تتغذى الفراشات في هذا الكهف على الورد الطبيعي ، وأشجار وفواكه الحمضيات ، كالليمون والبرتقال والموز .

الاتصال المباشر مع الفراشات

في المرحلة الأخيرة يتاح للزائر الاتصال المباشر مع أنوع مختلفة من الفراشات ، بوجود مشرفين شباب سعودين وسعوديات ، يتولون استقبال الزوار وتقديم الشروحات اللازمة لهم ، وتعليمهم طريقة الإمساك الصحيح بالفراشات حيث يمنع مسك الفراشة عبر أجنحتها ، ولكن يقوم الشخص بوضع يده قرب الفراشة وهي تقوم بالانتقال إلى سطح يده مباشرة ً ، ويستهوي هذا الركن الأطفال خصوصاً والذين يستمتعون بنقل الفراشات واللعب معها.

لفتة للحد الجنوبي

مشرف الفعالية حسن علي القحطاني أكد أنه تم تخصيص جدارية داخل عالم الفراشات تتضمن الدعاء لجنود الوطن البواسل المرابطين بالحد الجنوبي، وبين أن فريق العمل لديه هم سعودين وسعوديات بنسبة ٩٥٪‏ ، وتم تدريبهم بشكل احترافي ، مؤكداً أن هدفه من الفكرة هو نقلها للسعودية وكذلك إقامة معرض دائم لها ، كالمقام في دبي وماليزيا وغيرها من دول العالم .

وأكد القحطاني أن لديه محمية فراشات تضم أكثر من ٤٠ ألف شرنقة فالمهرجان يتم عرضها لزوار مهرجان أبها للتسوق يومياً.