رئيس الحكومة المغربية يلتقي وفداً من صندوق النقد الدولي - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

أجرى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين، بالرباط، مباحثات مع وفد من صندوق النقد الدولي، يقوم بزيارة للمغرب في إطار مواصلة المباحثات المتعلقة بالخط الائتماني الثالث، الذي تبلغ قيمته 3,42 مليار دولار، والذي وضعه الصندوق رهن إشارة المملكة المغربية في يوليو من العام الماضي.

وأوضح بيان لرئاسة الحكومة المغربية أن الجانبين استعرضا أوجه الشراكة بين المغرب وصندوق النقد الدولي، والتقدم الذي حققه المغرب في إرساء قواعد الاستقرار المالي وتدعيم الإطار الماكرو اقتصادي وتشجيع الاستثمار.

كما تناولت المباحثات، آفاق النمو الاقتصادي بالمغرب وسبل النهوض بقطاعات التربية والتكوين وتعزيز مناخ الأعمال وسوق العمل.