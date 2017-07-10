خلفان: العالم العربي 2018 بلا ارهاب بعد تجفيف التمويل القطري - صحيفة صدى الالكترونية

ابوظبي(صدى):

عبر الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي السابق عن دهشته من تغريدات ازعجت واغضبت قطر ولم تتحملها لمدة يومين .

وكان خلفان قد طالب في تغريدات سابقة القطريين بالخروج الى الشوارع لإسقاط حكم تميم و القيام بثورة ربيع.

وقال خلفان في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر: حلال عليكم دعوة الشباب العربي على الحكام العرب حرام على غيركم أن يدعو القطريين للخروج عليكم… ما هكذا يا حمد تورد الإبل.

وأضاف خلفان في تغريدة اخرى : العالم العربي 2018 بلا ارهاب لأن التمويل القطري مجفف.

و اختتم خلفان تغريداته قائلاً: قطر قرن الشيطان في الجزيرة العربية منذ قطري بن الفجاءة الى ان تقوم الساعة… وستذكرون ما اقول لكم. ما فيه قرن في الخريطة الا هذا القرن.