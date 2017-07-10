 خلفان: العالم العربي 2018 بلا ارهاب بعد تجفيف التمويل القطري - صحيفة صدى الالكترونية

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خلفان: العالم العربي 2018 بلا ارهاب بعد تجفيف التمويل القطري

خلفان: العالم العربي 2018 بلا ارهاب بعد تجفيف التمويل القطري
ابوظبي(صدى):

عبر الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي السابق عن دهشته من تغريدات ازعجت واغضبت قطر ولم تتحملها لمدة يومين .

وكان خلفان قد طالب في تغريدات سابقة القطريين بالخروج الى الشوارع لإسقاط حكم تميم و القيام بثورة ربيع.

وقال خلفان في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر: حلال عليكم دعوة الشباب العربي على الحكام العرب حرام على غيركم أن يدعو القطريين للخروج عليكم… ما هكذا يا حمد تورد الإبل.

وأضاف خلفان في تغريدة اخرى : العالم العربي 2018 بلا ارهاب لأن التمويل القطري مجفف.

و اختتم خلفان تغريداته قائلاً: قطر قرن الشيطان في الجزيرة العربية منذ قطري بن الفجاءة الى ان تقوم الساعة… وستذكرون ما اقول لكم. ما فيه قرن في الخريطة الا هذا القرن.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 9 ساعات

إذا كانت قطر تدعم الإرهاب فأنتم تدعموا الانقلابات

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