وظائف للرجال في فروع شركة زين - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة،وظائف شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الثانوية العامة، للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وخميس مشيط.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة بمسمى:

1- أخصائي تخطيط القوى العاملة والتطوير التنظيمي – (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والموارد البشرية)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرة سابقة.

2- مستشار خدمة العملاء بالتجزئة – (خميس مشيط): شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، مع وجود خبرة سابقة.

وأتاحت الشركة، التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ حتى تاريخ 13 يوليو 2017م.

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