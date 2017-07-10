وظائف للرجال في فروع شركة زين - صحيفة صدى الالكترونية

وظائف للرجال في فروع شركة زين
طرحت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة،وظائف شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الثانوية العامة، للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وخميس مشيط.
وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة بمسمى:
1- أخصائي تخطيط القوى العاملة والتطوير التنظيمي – (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والموارد البشرية)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرة سابقة.
2- مستشار خدمة العملاء بالتجزئة – (خميس مشيط): شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، مع وجود خبرة سابقة.
وأتاحت الشركة، التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ حتى تاريخ 13 يوليو 2017م.
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(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4545 ] نشر منذ 11 ساعة
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