⁠⁠⁠⁠⁠التحالف العربي ينفي إجتماع عسيري بنجل المخلوع في أبو ظبي - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

نفى مصدر رفيع في التحالف العربي أنباء اجتماع المتحدث باسم التحالف أحمد عسيري مع نجل الرئيس اليمني السابق أحمد علي صالح في أبوظبي.

وعبر المصدر في اتصال مع الشرق الأوسط عن استنكاره الشديد من فبركة الخبر من قبل صحيفة فرنسية معنية بالشؤون الاستخباراتية والتي زعمت أن التحالف يريد إسقاط الدعم عن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وعلل المصدر ذلك بأن ” التحالف يدعم الحكومة اليمنية الشرعية ممثلة بالرئيس هادي وحكومته المعترف بها دوليا بموجب القرار الأممي رقم 2216 ” .