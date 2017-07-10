⁠⁠⁠⁠⁠التحالف العربي ينفي إجتماع عسيري بنجل المخلوع في أبو ظبي - صحيفة صدى الالكترونية

التحالف العربي ينفي إجتماع عسيري بنجل المخلوع في أبو ظبي
نفى مصدر رفيع في التحالف العربي أنباء اجتماع المتحدث باسم التحالف أحمد عسيري مع نجل الرئيس اليمني السابق أحمد علي صالح في أبوظبي.
وعبر المصدر في اتصال مع الشرق الأوسط عن استنكاره الشديد من فبركة الخبر من قبل صحيفة فرنسية معنية بالشؤون الاستخباراتية والتي زعمت أن التحالف يريد إسقاط الدعم عن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
وعلل المصدر ذلك بأن ” التحالف يدعم الحكومة اليمنية الشرعية ممثلة بالرئيس هادي وحكومته المعترف بها دوليا بموجب القرار الأممي رقم 2216 ” .
abdul[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 11 ساعة
ولكن السؤال الذي يحتاج فعلا الي الاجابة: لماذا تحمي ابوظبي نجل المخلوع في اراضيها؟
محمد[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 9 ساعات
أبو ظبي دورها في اليمن ضبابي أتمنى يتم تحذيرها