الاثنين المقبل.. إعلان الحكم بقضية إطلاق النار بقاعدة " الجفر " الأردنية - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

حددت المحكمة العسكرية الأردنية المختصة بالنظر في قضية حادثة إطلاق النار بقاعدة الملك فيصل الجوية بمنطقة ” الجفر ” جنوبي الأردن، جلسة الاثنين المقبل لإعلان الحكم في القضية.

واستمعت المحكمة، خلال جلستها العلنية، اليوم الإثنين، بعمان برئاسة رئيس المحكمة العسكرية القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف، إلى مرافعتي النيابة العسكرية ووكيل الدفاع المعين بالقضية.

وطالب المدعي العام العسكري الأردني الرائد عوض الدعجة، في مرافعته، بتجريم المتهم بالتهمة المسندة له وهي القتل القصد الواقع على أكثر من شخص، وإيقاع العقوبة المقررة قانونا بحقه وهي الأشغال الشاقة المؤبدة.

كما طالب بإدانة المتهم بتهمتي الإساءة لكرامة وسمعة القوات المسلحة ومخالفة الأوامر والتعليمات العسكرية، وتنزيل رتبته وطرده من الخدمة العسكرية، وتحميله قيمة الطلقات الـ 63 المستخدمة في حادثة إطلاق النار على رتل للقوات الأمريكية، والذي أسفر عنه مقتل 3 من الجنود الأمريكيين.

وطالب وكيل الدفاع المحامي المواس في مرافعته، بإعلان براءة المتهم أو عدم المسئولية لكون الفعل الذي ارتكبه المتهم ما هو إلا تطبيق لقواعد الاشتباك العسكري، مؤكدا أن المتهم لا يحمل أي أفكار متطرفة، ولا يوجد بينه وبين الأمريكان أية مشاكل.

وكان الجندي الأردني المتهم في القضية قد نفى، في جلسة سابقة، التهم المسندة له.

ووجهت النيابة العسكرية الأردنية، للجندي المتهم، تهمة القتل القصد الواقع على أكثر من شخص، خلافا لأحكام المادة 327 من قانون العقوبات الأردني.