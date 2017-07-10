⁠⁠⁠⁠⁠إعادة جدولة حفلات ليالي أبها الغنائية اعتبارًا من شهر أغسطس بسبب ظروف الفنانين - صحيفة صدى الالكترونية

إعادة جدولة حفلات ليالي أبها الغنائية اعتبارًا من شهر أغسطس بسبب ظروف الفنانين
أوضحت اللجنة الإعلامية لمهرجان أبها يجمعنا أن مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير وروتانا للصوتيات والمرئيات اتفقتا على تأجيل مؤقت لحفلات ليالي أبها الغنائية بسبب الاعتذار المفاجئ للفنانين رابح صقر (لأسباب صحية طارئة) وخالد عبدالرحمن (لظروف والدته الصحية) التي كان من المقرر إحياء ثاني ورابع ليالي الحفلات لظروفهما الطارئة والخارجة عن الإرادة .
وقالت اللجنة: ” رغبة في تلبية مطالب الجماهير، والإعداد للحفلات بما يوازي النجاح الذي حققته حفلة الفنان محمد عبده التي حظيت بإقبال جماهيري كبير، وتم التوصل إلى تحديد مواعيد جديدة تراعي ظروف الفنانين ابتداء من شهر أغسطس المقبل، ويود مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير وروتانا للصوتيات والمرئيات التأكيد على عدم صحة ما يشاع حول إلغاء الحفلات بشكل نهائي، وأن تغيير اللوحات في الميادين والشوارع هدفه تغيير المواعيد السابقة بالمواعيد الجديدة، مع الاعتذار لكافة الجماهير الفنية عن الظروف الطارئة التي أدت للتأجيل المؤقت ” .
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 678 ] نشر منذ 8 ساعات
الا توقفت بسبب المقاطعة
الحمد لله الغالبية العظمى من الشعب السعودي متدين
وحتى الي ماهو متدين يخجل يروح لمثل هذه الحفلات
قــــــــاطـعــــــــــــــــوا الفســـــــــــــــــــــاد ينقطـــــــــــــــــــع من نفســــــــــــــــــــــــــه
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 7 ساعات
يبدو لي أن فنان العرب🎼أكل الجووو ومابعد العود قعود😂😂