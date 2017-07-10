⁠⁠⁠⁠⁠إعادة جدولة حفلات ليالي أبها الغنائية اعتبارًا من شهر أغسطس بسبب ظروف الفنانين - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أوضحت اللجنة الإعلامية لمهرجان أبها يجمعنا أن مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير وروتانا للصوتيات والمرئيات اتفقتا على تأجيل مؤقت لحفلات ليالي أبها الغنائية بسبب الاعتذار المفاجئ للفنانين رابح صقر (لأسباب صحية طارئة) وخالد عبدالرحمن (لظروف والدته الصحية) التي كان من المقرر إحياء ثاني ورابع ليالي الحفلات لظروفهما الطارئة والخارجة عن الإرادة .

وقالت اللجنة: ” رغبة في تلبية مطالب الجماهير، والإعداد للحفلات بما يوازي النجاح الذي حققته حفلة الفنان محمد عبده التي حظيت بإقبال جماهيري كبير، وتم التوصل إلى تحديد مواعيد جديدة تراعي ظروف الفنانين ابتداء من شهر أغسطس المقبل، ويود مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير وروتانا للصوتيات والمرئيات التأكيد على عدم صحة ما يشاع حول إلغاء الحفلات بشكل نهائي، وأن تغيير اللوحات في الميادين والشوارع هدفه تغيير المواعيد السابقة بالمواعيد الجديدة، مع الاعتذار لكافة الجماهير الفنية عن الظروف الطارئة التي أدت للتأجيل المؤقت ” .