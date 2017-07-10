⁠⁠⁠⁠⁠تحالف دعم الشرعية :حريصون على سير الأعمال الإغاثية والإنسانية في اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أكدت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، حرصها على سير الأعمال الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المنظمات الدولية وفق الأسس التي حددها القانون الدولي.

وقالت قيادة التحالف في بيان أصدرته اليوم، : ” نعمل على تسهيل أعمال كافة المنظمات الإنسانية والإغاثية لضمان وصول المساعدات إلى الشعب اليمني، من خلال اتخاذ إجراءات سريعة وفاعلة في هذا الإطار، تتضمن البت الفوري في طلبات المنظمات الإنسانية، بما لا يتعارض مع القوانين الدولية ” .

وأوضح البيان، أن التصاريح التي أصدرتها خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية في قيادة التحالف منذ إنطلاق عمليتي ” عاصفة الحزم ” ، و ” إعادة الأمل ” ، بلغت 6825 تصريحا. وتوزعت تلك التصاريح على: 3214 تصريح جوي، و2467 تصريح بحري، و 1144 تصريح بري.

وشدد البيان، على حرص القيادة على دعم ومساعدة الشعب اليمني، من خلال عمليات إعادة الأمل، وذلك من خلال البرامج الإغاثية والإنسانية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن، وفي مواقع تواجد لاجئين من الشعب اليمني في بعض الدول المجاورة.

وشدد بيان قيادة تحالف الشرعية في اليمن مجدداً، على خطورة الممارسات التي تنفذها الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع، في تعمد تعطيل وصول الإمدادات الإغاثية للمواقع التي تسيطر عليها، وسرقة بعضها، بالإضافة إلى استهداف الموانئ التي تصل من خلالها.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الطرف الإنقلابي، لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة من خلال الانصياع للقرارات الدولية ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.