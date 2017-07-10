⁠⁠⁠⁠⁠حقيقة وضع رسوم على الخدمات الصحية عند تطبيق الخصخصة - صحيفة صدى الالكترونية

حقيقة وضع رسوم على الخدمات الصحية عند تطبيق الخصخصة
اكدت وزارة الصحة اليوم الاثنين عدم صحة الأنباء المتداولة حول وضع رسوم على الخدمات الصحية عند تطبيق الخصخصة.
وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” إشارة إلى ما يتم تداوله عن وضع رسوم على الخدمات الصحية عند تطبيق الخصخصة تؤكد الصحة عدم صحة ذلك، وسوف تبقى الخدمات الصحية مجانية للمواطنين ” .
القرشي[ عدد التعليقات: 1704 ] نشر منذ 13 ساعة
تصريح غريب عجيب !!
الخصخصة قائمة على الإستثمار الربحي في المقام الأول .
وتصريح وزارة الصحة يقول سوف تبقى الخدمات الصحية مجانية للمواطنين ؟؟؟!!! كيف ؟
أحترموا عقول المواطنين وكفاكم كذبآ .
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 6 ساعات
اي خصخصة ضحك علينا وزير الصحة صرح عدة أعوام بعد ماتخفي مالطا الشعب يعلم أعطيك بنج بعدة دراسة زي حساب المواطن الكهربا برتفاع والمواد الاستهلاكية شعب اسمع وأحلم وعندما تصحوا نعطيك المزيد ٠