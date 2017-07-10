⁠⁠⁠⁠⁠حقيقة وضع رسوم على الخدمات الصحية عند تطبيق الخصخصة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

اكدت وزارة الصحة اليوم الاثنين عدم صحة الأنباء المتداولة حول وضع رسوم على الخدمات الصحية عند تطبيق الخصخصة.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” إشارة إلى ما يتم تداوله عن وضع رسوم على الخدمات الصحية عند تطبيق الخصخصة تؤكد الصحة عدم صحة ذلك، وسوف تبقى الخدمات الصحية مجانية للمواطنين ” .