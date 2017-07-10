حريق منزل بخميس مشيط بسبب التماس شاحن الجوال - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح (صدى):

باشر مدني خميس مشيط مساء اليوم الاثنين بلاغاً عن حادث حريق بمنزل بحي الراقي بخميس مشيط حيث تركز الحريق باحدى غرف المنزل مع اسوداد كربوني بارجاء المنزل نتيجة لتوابع الحريق المصاحبة وقد تولت فرق الدفاع المدني اخماد الحريق وتهوية الموقع بواسطة المعدات الفنية اللازمة فيما لم ينتج عنه اي اصابات ولله الحمد . ويعود السبب من خلال المعاينة والتحقيق الاولى الى التماس كهربائي بشاحن هاتف جوال بتلك الغرفة .

اوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي.