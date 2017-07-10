البورصة المصرية تسجل مكاسب قوية لدى إغلاق تعاملات اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

سجلت مؤشرات البورصة المصرية مكاسب قوية لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.9 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 706.6 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 1.5 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي ” إيجي إكس 30 ” بنسبة 1.06 % ليبلغ مستوى 13483.04 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ” إيجي إكس70 ” بنسبة 0.88 % ليبلغ مستوى 686.51 نقطة.

وشملت الارتفاعات مؤشر ” إيجي إكس 100 ” الأوسع نطاقاً حيث أضاف نحو 0.75 % إلى قيمته ليبلغ مستوى 1566.45 نقطة.

وتجاهت المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأفراد المصريين قرار البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة،وواصلوا عمليات الشراء.