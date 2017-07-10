الجيش السوري يحرر مدينة الرصافة الأثرية و 15 قرية جنوبها - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

تمكن الجيش السوري مدعوما من القوى الحليفة، اليوم الإثنين، من تحرير مدينة الرصافة الأثرية في ريف الرقة شرق البلاد و15 قرية في ريف السويداء جنوبها.

وقال مصدر عسكري، في تصريح نقلته قناة ” روسيا اليوم ” ، إن تنظيم ” داعش ” تلقى خلال هذه العمليات- على مدار الأيام الماضية- خسائر فادحة بالعتاد والأرواح مما اضطر ما تبقى من فلوله في المناطق المحررة إلى الانسحاب والفرار باتجاه البادية.

وأضاف المصدر أن أكثر من 1500 كيلومتر مربع تمتد بين الرصافة وتنتهي في منطقة أثريا شرق حماة قد عادت لسيطرة الجيش الكاملة، مما قطع خطوط الإمداد على المسلحين من مدينة الرقة باتجاه ريف حماة، مؤكدا أن قوات الجيش مستمرة في إطباق حصارها على المسلحين في ريف سلمية الشرقي تمهيدا لاجتثاثهم من بلدة عقيربات والقرى التابعة لها هناك.

وأوضح أن الجيش سيطر خلال اليومين الماضيين على قرية جباب حمد وعدد من التلال الإستراتيجية في محيط حقل الهيل النفطي جنوب بلدة السخنة بـ17 كيلومترا في ريف حمص الشرقي، واستعاد 15 قرية في ريف السويداء الشرقي جنوب البلاد.