 33 لاعباً في قائمة بعثة الهلال المغادرة لمعسكر النمسا - صحيفة صدى الالكترونية

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33 لاعباً في قائمة بعثة الهلال المغادرة لمعسكر النمسا

33 لاعباً في قائمة بعثة الهلال المغادرة لمعسكر النمسا
الرياض(صدى):

أعلن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للهلال، الاثنين، عن قائمة الفريق المغادرة لمعسكر النمسا وجائت قائمة الهلال كالتالي:

 

حراسة المرمى:

عبدالله المعيوف – محمد الواكد – مروان الحيدري – فهد الثنيان

 

خط الدفاع:

عبدالله الزوري- حسن كادش – عبدالله الحافظ- علي البليهي – أسامة هوساوي – محمد جحفلي – متعب الفرج – عادل المولد – محمد البريك – ياسر الشهراني – فيصل درويش

 

خط الوسط:

عبدالله عطيف – عبدالملك الخيبري- نيكولاس ميليسي – محمد كنو – محمد الشهلوب – سلمان الفرج – سالم الدوسري – نواف العابد – ناصر الدوسري – مهند فلاتة – عبدالكريم القحطاني – كارلوس إدواردو – ماجد النجراني.

 

خط الهجوم:

ياسر القحطاني- عمر خربين – مختار فلاتة- مجاهد المنيع- ليو بوناتيني.

 

على جانب متصل أنهى لاعبو الهلال، الاثنين، الفحوص الطبية الشاملة والقياسات العضلية والتي استمرت لـ 3 أيام.


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