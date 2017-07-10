" أليسيو تشرتشي " يتعاقد مع هيلاس فيرونا الإيطالي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تعاقد الجناح الإيطالي أليسيو تشرتشي الذي فسخ عقده مع أتلتيكو مدريد في 30 يونيو الماضي، مع هيلاس فيرونا الصاعد مؤخرا لدوري الدرجة الأولى الإيطالي، وفقا لما أعلنه النادي في بيان.

وتجاوز تشيرتشي اليوم الإثنين الفحوصات الطبية ليستأنف مسيرته مع ناديه الإيطالي الجديد بعدما شهد ثلاثة مواسم معقدة مع الأتلتي الذي لعب معه بالكاد 11 مباراة.

وانضم تشيرتشي (29 عاما) إلى الأتلتي في صيف 2014 لكنه لم يتأقلم مع النظام التكتيكي للمدرب الأرجنتيني للفريق دييجو سيميوني، ولعب معارا لعام ونصف في ميلان ولاحقا في جنوى.