⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. حسين عبد الغني يفجر مفاجأة للجمهور النصراوي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تداول الجمهور الرياض بشكل واسع مقطع فيديو لقائد النصر السابق حسين عبد الغني ظهر فيه برفقة أحد معجبيه،يكشف خلاله خطوته القادمة.

وأكد قائد النصر السابق على عدم تفكيره في الاعتزال في الوقت الحالي،رافضاً الإفصاح عن هوية فريقه المقبل،حيث قال انه سيكون مفاجأة.

وفسخ عبدالغني تعاقده بالتراضي مع النصر، بعدما استمر في صفوفه لمدة 8 أعوام.