⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. حسين عبد الغني يفجر مفاجأة للجمهور النصراوي - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. حسين عبد الغني يفجر مفاجأة للجمهور النصراوي
تداول الجمهور الرياض بشكل واسع مقطع فيديو لقائد النصر السابق حسين عبد الغني ظهر فيه برفقة أحد معجبيه،يكشف خلاله خطوته القادمة.
وأكد قائد النصر السابق على عدم تفكيره في الاعتزال في الوقت الحالي،رافضاً الإفصاح عن هوية فريقه المقبل،حيث قال انه سيكون مفاجأة.
وفسخ عبدالغني تعاقده بالتراضي مع النصر، بعدما استمر في صفوفه لمدة 8 أعوام.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4545 ] نشر منذ 11 ساعة
خلاص يالتمساح عمرك الافتراضي انتهى رجلك والقبر انقلع الله لا يردك كان بتلعب حواري مع فريق الكفاح وفريق الهجره
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 6 ساعات
آثاريك م أنت سهل ي حسونة «ريض» ومازلت قادر ع العطاء واصل ي نجم وگيد العذال😋😜👍🏼
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 6 ساعات
م أنت ملاحظ معاي ي حسونة إن بعض الناس الفاظهم لك عليها🙈، وبعدين يجيك يكتب شعر وخواطر ، بالله كيف تجتمع الأضداد ومين اللي بيهضمها🤔🤔🤔